Afganistan'da askeri helikopter acil iniş sonrasında imha edildi - Son Dakika

Afganistan'ın Paktika vilayetinin Ziruk ilçesinde güvenlik güçlerini taşıyan helikopterin acil iniş yaptığı ve imha edildiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mİ-17 tipi askeri helikopterin teknik bir arıza nedeniyle havalandıktan kısa bir süre sonra Ziruk ilçesine acil iniş yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Olayda kimsenin zarar görmediği ifade edilen açıklamada, helikopterin tamir edilemeyecek durumda olduğu için imha edildiği belirtildi.

Diğer yandan, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise helikopterin Taliban tarafından düşürüldüğünü ve içindekilerin de öldüğünü iddia etti.

İki gün önce ülkenin batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.