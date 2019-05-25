Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı
1 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nevzad ilçesinde bir askeri helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:18 Kaynak: AA
'ın güneyindeki Helmand
vilayetinin Nevzad ilçesinde bir askeri helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevzad ilçesinde yabancı güçlere ait bir askeri helikopterin acil iniş yaptığını söyledi.
Helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ifade eden Zuvak, helikopterdekilerin yara almadan kurtarıldığını belirtti.
Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu bilgisi paylaşılmadı.
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