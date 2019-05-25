Son Dakika Haberleri: Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı

Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nevzad ilçesinde bir askeri helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.

Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nevzad ilçesinde bir askeri helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevzad ilçesinde yabancı güçlere ait bir askeri helikopterin acil iniş yaptığını söyledi.
Helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ifade eden Zuvak, helikopterdekilerin yara almadan kurtarıldığını belirtti.
Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu bilgisi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:18 Kaynak: AA
Helmand, Afganistan, Güncel
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