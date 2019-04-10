Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü
1 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, iki pilotun yaralandığı bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: AA
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, iki pilotun yaralandığı bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, eğitim uçuşu yapan MD-530 tipi askeri helikopterin Kandahar Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.
Açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen helikopterdeki iki pilotun yaralandığı kaydedildi.
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