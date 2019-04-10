Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü

Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, iki pilotun yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, iki pilotun yaralandığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, eğitim uçuşu yapan MD-530 tipi askeri helikopterin Kandahar Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen helikopterdeki iki pilotun yaralandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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