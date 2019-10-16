Son Dakika Haberleri: Afganistan'da askeri helikopter düştü
Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'da askeri helikopter düştü

26 dakika önce

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri helikopter düştü, System.String[]

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Mezar-ı Şerif kentinde Salı günü yerel saatle 17.00'de askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Afgan Hava Kuvvetleri, olay yerinin güvenlik altına alındığını olayın araştırıldığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

Helikopter, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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