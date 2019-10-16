Afganistan'da askeri helikopter düştü
26 dakika önce
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Mezar-ı Şerif kentinde Salı günü yerel saatle 17.00'de askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Afgan Hava Kuvvetleri, olay yerinin güvenlik altına alındığını olayın araştırıldığını aktardı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
(İHA)
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