Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü - Son Dakika

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

18.03.2021 09:19
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.

Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güvenlik Görevlisi, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü - Son Dakika


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