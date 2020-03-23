Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü

7 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bala Murgab merkezindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.

Burhani, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Bala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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