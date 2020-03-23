Son Dakika › Güncel › Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü
7 saat önce
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bala Murgab merkezindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.
Burhani, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı