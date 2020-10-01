Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü - Son Dakika

Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, bomba yüklü araçla Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, İntihar, Helmand, Bomba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü - Son Dakika

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