Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü - Son Dakika

Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki askeri karakolunun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.

Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Helmand, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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