Afganistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü, 14 yaralı

03.12.2020 17:57
Afganistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü, 14 yaralı, System.String[]

Afganistan'da Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi.

Afganistan'da Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 Afgan askeri yaşamını yitirirken; 14 sivilin de yaralandığı duyuruldu.

Afganistan'ın Paktiva vilayetinde bulunan Gardez kentinde, Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu patlamanı meydana geldiği ifade edildi. Afganistan medyası, saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini, saldırı sonucunda 4 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz bir grup üstlenmezken; Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla bir ilgileri olmadıkları ifade edildi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Afganistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü, 14 yaralı - Son Dakika Dünya


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