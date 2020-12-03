Afganistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü, 14 yaralı
03.12.2020 17:57
Afganistan'da Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi.
Afganistan'da Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 Afgan askeri yaşamını yitirirken; 14 sivilin de yaralandığı duyuruldu.
Afganistan'ın Paktiva vilayetinde bulunan Gardez kentinde, Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu patlamanı meydana geldiği ifade edildi. Afganistan medyası, saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini, saldırı sonucunda 4 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz bir grup üstlenmezken; Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla bir ilgileri olmadıkları ifade edildi.
Son Dakika Eski eşini sokakta 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı