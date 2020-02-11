Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marshal Fahim askeri okulunun önünde düzenlenen intihar saldırısında 4'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerel saatle 7.00 sıralarında, öğrenci ve öğretmenlerin okula girişi sırasında düzenlendiği belirtildi.
Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.
Görüntü Dökümü
---------------------------------Okulun önünden görüntü-Ambulansın geçişi
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