Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü

6 saat önce

Afganistan'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü, System.String[]

Afganistan'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marshal Fahim askeri okulunun önünde düzenlenen intihar saldırısında 4'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerel saatle 7.00 sıralarında, öğrenci ve öğretmenlerin okula girişi sırasında düzenlendiği belirtildi.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Okulun önünden görüntü

-Ambulansın geçişi

-Detaylar


Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
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