Son Dakika Haberleri: Afganistan'da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Afganistan'da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü

14 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kabil'de Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin girişinde intihar saldırısı gerçekleşti. Patlamanın askeri eğitim gören öğrenciler okuldan çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:51 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çarpışma'ya veda eden Kıvanç'ın paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi Belediyede çalışan temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:05:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]