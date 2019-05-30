Afganistan'da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Kabil'de Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin girişinde intihar saldırısı gerçekleşti. Patlamanın askeri eğitim gören öğrenciler okuldan çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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