Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Askeri Üsse Bombalı Saldırı: 5 Ölü

Afganistan'da Askeri Üsse Bombalı Saldırı: 5 Ölü

2 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Askeri Üsse Bombalı Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.

Mayvand İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Eşref Vatandost, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, askeri üssün altına kazdığı tünele yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan askerlerin sayısının 35 olduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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