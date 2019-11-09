Son Dakika Haberleri: Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü

Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü

7 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesinde askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesinde askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanlardan birinin, araca yerleştirdiği bombayı askeri üssün girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Ahmadi, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Ahmadi, saldırganlarla çatışmanın devam ettiğini, militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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