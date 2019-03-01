Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Askeri Üsse Saldırı

Afganistan'da Askeri Üsse Saldırı

8 dakika önce

Taliban militanları, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne saldırı düzenledi.

Afganistan'da Askeri Üsse Saldırı, System.String[]
Taliban militanları, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne saldırı düzenledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, 12 militanın, Şorab askeri üssüne saldırı düzenlediğini ve şu ana kadar 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırıda güvenlik güçlerinin kayıp verdiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin kaç kişi olduğu bilgisi paylaşılmadı.

Açıklamada, diğer saldırganlara yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda aralarında pilotların da bulunduğu çok sayıda güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Helmand'in Vaşir ilçesinde yer alan Şorab askeri üssünde 215. Mayvand Kolordu Komutanlığıyla ABD askeri kampı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA

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