Afganistan 'da askeri üste patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, patlamanın, başkent Kabil'deki Reshkhor bölgesinde yer alan Afganistan Silahlı Kuvvetleri üssünde meydana geldiğini; patlamada, zarar gören olup olmadığının belirlenemediğini ve patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.