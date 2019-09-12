Afganistan'da askeri üste patlama
1 saat önce
Afganistan'da askeri üste patlama meydana geldi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
'da askeri üste patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, patlamanın, başkent Kabil'deki Reshkhor bölgesinde yer alan Afganistan Silahlı Kuvvetleri üssünde meydana geldiğini; patlamada, zarar gören olup olmadığının belirlenemediğini ve patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.
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