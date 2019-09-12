Son Dakika Haberleri: Afganistan'da askeri üste patlama: 4 ölü, 3 yaralı
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Afganistan'da askeri üste patlama: 4 ölü, 3 yaralı

58 dakika önce

Afganistan'da askeri üsse bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı.

Afganistan'da askeri üste patlama: 4 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Afganistan'da askeri üsse bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Reshkhor bölgesinde yer alan Afganistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri üsse bombalı araç saldırısı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 3 asker ise yaralandı.


Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:28 Kaynak: DHA
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