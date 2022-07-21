Afganistan'da Badem Hasadı Zamanı - Son Dakika
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Afganistan'da Badem Hasadı Zamanı

21.07.2022 16:11
Afganistan'da Badem Hasadı Zamanı

SAMANGAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'nın Samangan vilayetinde badem toplayan çiftçiler, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

SAMANGAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'nın Samangan vilayetinde badem toplayan çiftçiler, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

YORUMLAR
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Haziran ayında, 16 bin 719 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Haziran ayında, 16 bin 719 düzensiz göçmen sınır dışı edildi BM Afganistan raporuna göre, Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor BM Afganistan raporuna göre, Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor
Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Badem Hasadı Zamanı - Son Dakika

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