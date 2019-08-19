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Afganistan'da bağımsızlığın 100. yıl dönümünde 9 patlama

1 saat önce

Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yıl dönümünde Celalabad kentinde 9 farklı noktada meydana gelen patlamalarda 66 kişi yaralandı.

Afganistan'da bağımsızlığın 100. yıl dönümünde 9 patlama, System.String[]
Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yıl dönümünde Celalabad kentinde 9 farklı noktada meydana gelen patlamalarda 66 kişi yaralandı.

Afganistan bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı Celalabad kentinde peş peşe meydana gelen 4 patlamanın ardından, 5 farklı noktada daha patlama olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamalarda yaralananların sayısının 66'ya yükseldiği ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma günü bir düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısında ise 63 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi yaralanmıştı. Afganistan'ın İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl kutlamaları, kanlı saldırının ardından ertelenmişti. - KABİL
Afganistan, Celalabat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
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