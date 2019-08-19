Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı
1 saat önce
Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı
Afganistan
'ın doğusunda, Pakistan
sınırına yakın Nangarhar
kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı.
Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl, kentin çeşitli yerlerine bombalar yerleştirildiğini ve sabahtan öğleye kadar en az 6 bombanın infilak ettirildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:29
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