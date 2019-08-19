Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı
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Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı

Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı, System.String[]
Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl, kentin çeşitli yerlerine bombalar yerleştirildiğini ve sabahtan öğleye kadar en az 6 bombanın infilak ettirildiğini belirtti.
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Afganistan, Nangarhar, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:29 
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