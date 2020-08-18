Afganistan'da Bağımsızlık Günü kutlanıyor - Son Dakika

Ülke genelinde birçok vilayette bağımsızlık günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Törenin sonunda kent merkezindeki en yüksek direğe protokol üyelerince Afgan bayrağı çekildi.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki kutlamalarda yüzlerce kişi, ellerindeki Afgan bayrakları ile "Yaşasın Afganistan" sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:37

Kaynak: AA

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