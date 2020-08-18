Afganistan'da Bağımsızlık Günü kutlanıyor - MEZAR-I - Son Dakika

Afganistan'da Bağımsızlık Günü kutlanıyor - MEZAR-I

Bağımsızlık Günü kutlamalarından detaylar MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bağımsızlık Günü kutlamalarından detaylar MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki kutlamalarda yüzlerce kişi, ellerindeki Afgan bayrakları ile "Yaşasın Afganistan" sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu kutlamalarda, yetkililer Afganistan'a bağımsızlığını kazandıran Kral Emanullah Han'ın kent merkezindeki heykeline çelenk koydu.

Törenin sonunda kent merkezindeki en yüksek direğe protokol üyelerince Afgan bayrağı çekildi.

Ülke genelinde birçok vilayette bağımsızlık günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Afganistan, 1919 yılında Kral Emanullah Han döneminde İngiltere'den bağımsızlığını elde etmişti.

Afganistan'da Bağımsızlık Günü kutlanıyor - MEZAR-I

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:52

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Bağımsızlık Günü kutlanıyor - MEZAR-I - Son Dakika
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