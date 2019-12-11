Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken 62 sivilin de yaralandığı açıklandı. Parvan vilayetinin Bagram valisi Abdul Şükür Kuddusi yaptığı açıklamada, saldırganların Bagram Hava Üssü ve Afgan halkına yardım etmek için inşa edilen sağlık merkezini hedef aldığını, güvenlik güçleriyle saldırganların çatışmaya girdiğini belirtti. Sağlık merkezinin büyük hasar aldığı aktarıldı.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
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