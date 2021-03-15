Afganistan'da bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüse saldırı: 15 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüse saldırı: 15 yaralı
15.03.2021 16:19
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola döşenmiş mayının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola döşenmiş mayının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dahan-e Bagh bölgesinde iletişim ve Teknoloji Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında yerel saatle 15.50'de yol kenarına döşenmiş mayın infilak ettirildi. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 15 sivilin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(İHA)
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