Afganistan'da bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüse saldırı: 15 yaralı - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dahan-e Bagh bölgesinde iletişim ve Teknoloji Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında yerel saatle 15.50'de yol kenarına döşenmiş mayın infilak ettirildi. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 15 sivilin yaralandığı belirtildi.

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