Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü
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Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:14 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Bağlan Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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