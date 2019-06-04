Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü
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Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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