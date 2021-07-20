Afganistan'da bayram namazı sırasında roketli saldırı - Son Dakika

Afganistan'da bayram namazı kılınması sırasında roketli saldırı gerçekleşti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roket mermisi isabet etti. Saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanikzai, 3 roket mermisinin isabet ettiğini, saldırıda yaralı olmadığını ancak bölgede hasar oluştuğu bildirildi. Olay sırasında çekilen görüntülerde, bayram namazı sırasında roket mermisinin düşme sesi duyulurken, cemaat saldırıya rağmen açık havadaki ibadetine devam etti.

-İHA-