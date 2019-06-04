Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bayram namazı sonrası patlama: 2 ölü, 14 yaralı
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Afganistan'da bayram namazı sonrası patlama: 2 ölü, 14 yaralı

1 saat önce

– Afganistan'da meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bayram namazı sonrası patlama: 2 ölü, 14 yaralı, System.String[]
Afganistan'da meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Patlama, Afganistan'ın Bağlan bölgesinde yer alan Nahrain kasabasında bir camiye yakın bir yerde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle meydana geldi.

Khaama haber ajansında yer alan habere göre, Bağlan Emniyet Sözcüsü Ahmad Jawid, bayram namazı sonrası cemaatin camiden çıkışı sırasında bir patlamanın meydana geldiğini belirterek, patlamadan sivillerin etkilendiğini belirtti.

Nahrain'deki yetkililer ise yerel polis amiri Haji Aminullah'ın hedef alınmış olabilieceğini belirterek Aminullah'ın patlamada yara almadığını; ancak 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:38 Kaynak: DHA
Dünya
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