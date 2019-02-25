Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Belediye Çalışanlarına Saldırı

Afganistan'da Belediye Çalışanlarına Saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Belediye Çalışanlarına Saldırı, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Turham Belediye Başkanlığında görev yapan iki müdürün, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda Turham Belediye Başkanlığı Emlak Müdürü Sayed Rahman'ın hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, bir diğer müdürün de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırının ardından saldırganların bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Nangarhar, Afganistan, Güncel
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