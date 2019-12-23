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Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi
6 saat önce
Afganistan'da Taliban'a bağlı güçler NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti.
Afganistan'da Taliban'a bağlı güçler NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Ülkenin kuzey vilayetlerinden Kunduz'da bir patlama sırasında yaşandığı ileri sürülen olay sonrası örgüt yazılı bir açıklama yaparak Amerikan ordusunda görev yapan bir kişinin Taliban güçleri tarafından öldürüldüğünü, olayda bir Afgan komandosunun da yaralandığını belirtti. Örgüt kanıt olarak kanlı bir sırt çantası ve askerin kimliğinin bulunduğu fotoğrafları yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:05
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