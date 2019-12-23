Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi - Son Dakika Dünya

Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi

6 saat önce

Afganistan'da Taliban'a bağlı güçler NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi, System.String[]

Afganistan'da Taliban'a bağlı güçler NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı.


Ülkenin kuzey vilayetlerinden Kunduz'da bir patlama sırasında yaşandığı ileri sürülen olay sonrası örgüt yazılı bir açıklama yaparak Amerikan ordusunda görev yapan bir kişinin Taliban güçleri tarafından öldürüldüğünü, olayda bir Afgan komandosunun da yaralandığını belirtti. Örgüt kanıt olarak kanlı bir sırt çantası ve askerin kimliğinin bulunduğu fotoğrafları yayınladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:05 
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