Afganistan'da bir askerin düğününe bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın Host vilayetinde bir askerin düğününde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Host'un Selurna bölgesinde bir askerin düğününe bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 2 asker ile 2 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1 asker ile 12 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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