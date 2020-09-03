Afganistan'da bir din alimi ile hafız öldürüldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir din alimi ile hafızı öldürdüğü bildirildi.

Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayetin Dand Petan ilçesindeki camide imamlık yapan din alimi Mevlevi Muhacir ile hafız Abdul Azizi'in, Samkani ilçesinde militanlar tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, militanların kaçırdıkları din alimi ve hafızı öldürdüğü kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.