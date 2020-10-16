Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı: 13 yaralı - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Bataş bölgesinde bir düğün törenine kimliği belirsiz kişilerce el bombasının atıldığını söyledi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var