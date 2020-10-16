Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı: 13 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı: 13 yaralı

16.10.2020 12:39
Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı: 13 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir düğüne el bombasının atılması sonucu 13 sivil yaralandı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir düğüne el bombasının atılması sonucu 13 sivil yaralandı.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Bataş bölgesinde bir düğün törenine kimliği belirsiz kişilerce el bombasının atıldığını söyledi.

Ruhani, saldırıda 13 sivilin yaralandığını ve saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Düğün, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı: 13 yaralı - Son Dakika

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