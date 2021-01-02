Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü

02.01.2021 10:39
Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın Gor vilayetinde yayın yapan "Gor Sesi" adındaki bir radyo kanalının müdürü olan gazeteci Bismillah Adil Aimak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gor vilayetinde yayın yapan "Gor Sesi" adındaki bir radyo kanalının müdürü olan gazeteci Bismillah Adil Aimak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Gor Emniyet Amiri Nik Muhammed Nikzad, basına yaptığı açıklamada, Gor Sesi radyosunun müdürü Aimak'ın, Gor'un merkezi Firozkoh şehrinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Nikzad, saldırı sonucu Aimak'ın yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet Amiri, Afganistan, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü - Son Dakika


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