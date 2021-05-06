Afganistan'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Gazeteciler Koruma Kurumunca yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde son 8 ayda yaklaşık 10 gazeteci öldürüldü.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Öte yandan martta da ülkenin doğusunda üç kadın gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıda Revan'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki ulusal bir kanalda çalışan gazeteci Nimet Revan'ın, Kandahar'ın Şehit Ahmet Veli kavşağında kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

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