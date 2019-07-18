Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bir general öldürüldü
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Afganistan'da bir general öldürüldü

2 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinde 203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da bir general öldürüldü, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde 203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, General Muctaba'nın, kontrol için gittiği Gazne'nin Karabağ ilçesinde, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen bir asker tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırıda General Muctaba'nın öldüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırganın Taliban'a çalıştığı iddia edildi.
Afganistan, Gazne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:01 Kaynak: AA
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