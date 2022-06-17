Afganistan'da bir gönüllü, çocukların eğitimi için evini okula dönüştürdü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir Afgan, köyündeki çocukların eğitimsiz kalmaması için yaşadığı evi okula dönüştürdü.

On yıllarca süren askeri çatışma ve siyasi krizler nedeniyle gelişimi olumsuz etkilenen Afganistan'da, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan çocukların okula gidip eğitim alma imkanları oldukça sınırlı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından ocak ayında yayımlanan rapora göre, Afganistan'da eğitim olanaklarına erişimde büyük zorluk yaşayan okul çağında 7,9 milyon çocuk bulunuyor.

Köyde okul bulunmuyor

Eksiklikler nedeniyle ülke çapında Afgan gönüllüler, çocukların eğitim olanaklarına ulaşabilmesi içine elini taşın altına koyuyor.

Kandahar'ın Pencvayi ilçesinin Tulakan köyünde yaşayan 29 yaşındaki Nakibullah İshak da bu kişilerden biri.

Vilayet merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan köyde uzun yıllardır yaşanan çatışmalar nedeniyle eski olan okullar da tahrip oldu. Şu an ise köyde hiç okul bulunmuyor.

Reklam ajansı sahibi İshak ise eğitim imkanı sağlayarak doğup büyüdüğü köydeki eğitimden mahrum çocukların gelecek hayalleri kurmasına yardımcı oluyor.

Evinin büyük bir bölümünü okula dönüştüren İshak, her gün köye gelip çocukları eğiten öğretmenlerin maaşını karşılıyor, çocuklara defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri temin ediyor.

3 çocuk babası İshak'ın "okulunda" şu an kız-erkek 50 öğrenci eğitim alıyor. Okulda şu an sıra olmadığı için çocuklar yerde oturarak ders görüyor.

"Çocukların eğitimsiz kalmaması için evimi okula dönüştürdüm"

İshak, AA muhabirine, maddi imkanlarının artması halinde eğitim kalitesini artıracağını, hatta köyüne liseye kadar her kademede eğitim veren okullar inşa etmek istediğini söyledi.

İshak, "Çatışmalar nedeniyle köydeki okul tahrip oldu ve şu an köyde hiçbir okul bulunmuyor. Ben de köydeki çocukların eğitimsiz kalmaması için kendi bütçeme ve imkanlarıma göre evimi okula dönüştürdüm." dedi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili eğitim verilen okulda, şimdilik 2 öğretmen çalışıyor.

Okuldaki 50 öğrencinin yaşları 7-12 arasında değişiyor ancak daha önce eğitim almadıklarından hepsi de birinci sınıf seviyesinde dersler görüyor. Çocuklara, ağırlıklı olarak okuma yazma, matematiksel işlemler, din, tarih ve coğrafya dersleri veriliyor.

Köyünün, ülkede yaşanan çatışma ortamından fazlasıyla zarar gördüğünü aktaran İshak, bu nedenle büyük bir genç kesimin eğitim almadan yetiştiğini kaydetti.

Köy sakinlerinden de olumlu dönüşler aldığını aktaran İshak, "İnsanların olumlu tepkileri beni daha da teşvik ediyor. Öğrencilerin ve velilerin eğitime ilgisi çok yüksek, okul nedeniyle beni takdir ediyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Amacım, bu eğitim hizmetini liseye kadar devam ettirmek."

Taliban'ın eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanması ve kız çocuklarının eğitimine izin vermesi gerektiğini söyleyen İshak, "Evimi okula dönüştürmemin köyüm için de çok faydası olacak. Çünkü köy çok geri kaldı. Yıllarca buralarda çatışmalar yaşandı. İnşallah okuldan mezun olacak öğrenciler sayesinde köyüm kalkınır. Bu köyden doktorlar, mühendisler çıkacak." ifadelerini kullandı.

Çoğu çocuk ilk eğitimini alıyor

Öğretmenler, çoğu çocuğun ilk defa eğitim almaya başladığını belirterek öğrencilerde öğrenmeye yönelik büyük bir ilgi olduğunu aktardı.

Öğretmenlerden Ahmed Kerimi, "Hızlı öğreniyorlar. Derslere ilgileri de yüksek. Aralarında ileride büyük işler yapacak insanların çıkacağından eminim." dedi.

8 yaşındaki Muhammed Ecmel Ataullah, ileride öğretmen olmak istediğini belirterek "Daha önce köyde okul olmadığı için eğitimden mahrumdum. Şu an ise bu okula geldim ve birkaç gün içerisinde sayıları öğrendim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Okulun kız öğrencilerinden 9 yaşındaki Sona Sanaullah da daha önce hiç okula gitmediğini ve yeni açılan bu okul sayesinde okuma yazma, toplama, çıkarma, çarpma gibi matematik işlemleri öğrendiğini söyledi.

Sanaullah, "Okulun açılması köydeki tüm çocukları sevindirdi. Ben de üniversiteyi bitirip halkıma hizmet etmek istiyorum." dedi.

Köy sakinleri memnun

Tulakan köy sakinlerinden Muhammed Gavs, Afganistan'da çatışmaların büyük oranda sona erdiğini belirterek Taliban'ın özellikle köylerde okul açmasını ve eğitim faaliyetlerine öncelik vermesini istedi.

Gavs, "Daha önce çobanlık yapan çocuklarımız artık okula gidiyor. Bu okulun açılması bizi çok mutlu etti. Biz de elimizden gelen yardımı vermeye hazırız." diye konuştu.

Kandahar Eğitim Müdürü Mevlevi Fahruddin Nakşibendi da Nakibullah İshak'ın söz konusu girişiminin takdire şayan olduğunu belirtti.

Nakşibendi, "Çocukların eğitimden mahrum kalmamasını istiyoruz. Bu nedenle köylerde yeni okullar ve medreseler açmayı planlıyoruz. Bu yönde hazırladığımız planlar bulunuyor." dedi.

Afganistan'ın kırsal kesimleri büyük oranda tüm altyapı hizmetlerinden mahrum durumda. Köylerin çoğu, elektrik, su, ısıtma ve kanalizasyon gibi birçok alanda hizmet bekliyor.

Bu nedenle yine köylerin çoğunda okul, öğretmen ve eğitim materyali bulunmazken uluslararası toplum ve kuruluşların bu konudaki desteği hayati önem taşıyor.