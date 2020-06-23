Afganistan'da bir hakim öldürüldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetindeki il mahkemesinde görev yapan bir hakim, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şaik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa il mahkemesinde görev yapan hakim Ahmad Rişad'ın, Kapisa'nın Mahmud Raki bölgesinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda, hakim Rişad'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.