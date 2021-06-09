Afganistan'da bir ilçe daha Taliban kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Cavand ilçesinde Taliban kontrolü ele geçirdi.

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Cavand ilçesine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezindeki güvenlik güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığını ifade eden Şems, böylece ilçe merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini belirti.

Şems, güvenlik güçlerinin sivil kayıpları önlemek için böyle bir taktiğe giriştiğini ve yakında ilçenin geri alınması için operasyon başlatılacağını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda Cavand ilçesinin tamamında kontrolü sağladıkları iddia edildi.

Öte yandan 7 Haziran'da ülkenin Gor ve Uruzgan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'a geçmişti.

Taliban militanları, yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla ilçe merkezlerini ele geçirmek için saldırılarını arttırdı.

Militanlar mayıs ayı başından beri ülke genelinde 10 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.