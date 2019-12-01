Son Dakika › Güncel › Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı - Son Dakika
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
6 saat önce
Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Marca ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon sonucu yaklaşık 4 senedir Taliban'ın elinde bulunan Marca ilçesinin kontrolünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, 37 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban ise ilçe merkezinin hala kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.
Sultangazi'de yağmur altında metrelerce uzunluğunda çiğ köfte kuyruğu MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Trüf mantarını üretenlere yüzde 65'e kadar teşvik verilecek Nihal Olçok'tan Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" çıkışına sert tepki: Muhafaza mı ediliyor bir yerlerde?