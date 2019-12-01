Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

6 saat önce

Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı, System.String[]

Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Marca ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sonucu yaklaşık 4 senedir Taliban'ın elinde bulunan Marca ilçesinin kontrolünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, 37 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban ise ilçe merkezinin hala kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.

Afganistan, Helmand, Marca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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