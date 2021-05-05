Afganistan'da bir ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Burka ilçesi Taliban militanlarının kontrolüne geçti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, militanların, Burka ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Beşarat, ilçenin geri alınması için operasyon başlatılacağını belirtti.

Beşarat, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan hükümeti, Taliban'ın barış için şiddeti azaltmak yerine artırdığını belirtiyor.

Öte yandan Taliban'ın barış için 2018 yılında yapılan Doha anlaşmasında şart koştuğu yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.