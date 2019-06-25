Afganistan'da bir korucu 6 meslektaşını öldürdü
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Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucunun 6 meslektaşını öldürdüğü bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:46 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucunun 6 meslektaşını öldürdüğü bildirildi.
Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, basına yaptığı açıklamada, Kuş Tepe ilçesindeki karakolda görev yapan bir korucunun, 6 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.
Saldırıda 2 korucunun yaralandığını ifade eden Vicdan, saldırganın Taliban'a sığındığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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