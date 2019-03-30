Afganistan'da Bir Okula Roket Mermisi İsabet Etti: 4 Ölü
51 dakika önce
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan
'ın Gazne
vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander'deki Nuh Baba Lisesi'ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.
4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.
Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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