Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bir Okula Roket Mermisi İsabet Etti: 4 Ölü

Afganistan'da Bir Okula Roket Mermisi İsabet Etti: 4 Ölü

51 dakika önce

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Bir Okula Roket Mermisi İsabet Etti: 4 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander'deki Nuh Baba Lisesi'ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.

4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.

Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Gazne, Afganistan, Güncel
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