Afganistan'da bir polis 4 meslektaşını öldürdü - Son Dakika
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Afganistan'da bir polis 4 meslektaşını öldürdü

19 dakika önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Zirey ilçesinde bir polis memurunun dört meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Afganistan'da bir polis 4 meslektaşını öldürdü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Zirey ilçesinde bir polis memurunun dört meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zirey ilçesinin Çarhane köyündeki polis karakolunda görev yapan bir polis memurunun, dört meslektaşını silahla vurduğunu söyledi.

Saldırıda dört polis memurunun da yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganın bölgeden kaçtığını belirtti.

Barikzey, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen saldırganın yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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