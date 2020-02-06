Afganistan'da bir polis 5 meslektaşını öldürdü - Son Dakika
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Afganistan'da bir polis 5 meslektaşını öldürdü

6 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir polis memurunun meslektaşlarına ateş açması sonucu beş polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da bir polis 5 meslektaşını öldürdü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir polis memurunun meslektaşlarına ateş açması sonucu beş polis hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Pancvai ilçesinin Talukan bölgesinde bir polis memurunun beş meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

Saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade eden Barikzey, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Barikzey, geçen hafta da meslektaşlarına saldırı hazırlığı yapan iki polisin yakalandığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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