Afganistan'da bir savcı uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Afganistan'da bir savcı uğradığı silahlı saldırıda öldü

12.03.2021 11:49
Afganistan'da bir savcı uğradığı silahlı saldırıda öldü, System.String[]

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir savcı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir savcı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Paktiya Valisi Muhammed Halim Fedai, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrinde Muhammed Hasanyar adında bir savcının kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Fedai, saldırıda savcı Hasanyar'ın yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Diğer yandan 8 Mart'ta da başkent Kabil'de Mirveyis Samadi adında bir savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Afganistan, Taliban, Saldırı, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da bir savcı uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


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