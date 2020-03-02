Afganistan'da bisiklete konulan bombanın patlatılması sonucu 3 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da bisiklete konulan bombanın patlatılması sonucu 3 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da bisiklete konulan bombanın patlatılması sonucu 3 sivil öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Host vilayetindeki bir futbol stadyumu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bisiklete konulan bombanın patlatılması sonucu 3 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'ın Host vilayetindeki bir futbol stadyumu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Host Valiliği Sözcüsü Talib Han Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nadirşah Kot ilçesinde bulunan futbol stadyumu yakınında bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklayan Mangal, 7 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu arada, saldırının ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasından yalnızca 3 gün sonra olması dikkat çekti.

Afganistan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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