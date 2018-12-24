Afganistan'da Bomba Yüklü Araç Patladı
29 dakika önce
Afganistan'ın başkentinde Bayındırlık Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.
Afganistan
'ın başkentinde Bayındırlık
Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı
, başkent Kabil
'de bulunan Bayındırlık Bakanlığı binasının yakınlarında bomba yüklü bir aracın patladığını bildirdi. Patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. - KABİL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: İHA
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