Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Afganistan'da Bomba Yüklü Araç Patladı

29 dakika önce

Afganistan'ın başkentinde Bayındırlık Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Afganistan'da Bomba Yüklü Araç Patladı, System.String[]
Afganistan'ın başkentinde Bayındırlık Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de bulunan Bayındırlık Bakanlığı binasının yakınlarında bomba yüklü bir aracın patladığını bildirdi. Patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

Bayındırlık, Afganistan, 3. Sayfa
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