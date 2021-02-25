Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Celali de saldırıda 6 korucunun öldüğünü, 4 korucunun yaralandığını bildirdi.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganların bomba yüklü araçla, Herat'ın Kohsan ilçesine bağlı Kuddus Abad köyündeki korucu karakolunu hedef aldığını söyledi.

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