Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

10 dakika önce

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.
Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.
Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.
Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:56 Kaynak: AA
Afganistan, Gazne, Güncel
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