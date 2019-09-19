Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
1 saat önce
Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:55
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