Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı, System.String[]

Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Afganistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:55 
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