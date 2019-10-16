Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

38 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü aracı, Alişing ilçe emniyet müdürlüğü binası yakınında patlattığını belirtti.

Devletzey, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının etkisiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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